Afghanistan : Kaboul sous la menace des talibans

JT 20H - Les talibans ne règnent plus à Kaboul depuis 2001 et l'offensive américaine. Ces derniers mois, leur pouvoir de nuisance ne cesse pourtant de grandir. Alors, comment les habitants de cette ville vivent-ils les attentats quotidiens ?

En Afghanistan, l'élection présidentielle aura lieu samedi 28 septembre 2019. Les talibans qui font tout pour que ce scrutin n'ait pas lieu, ont multiplié les attentats. Des attaques qui ont fait des dizaines de victimes civiles ces dernières semaines. À quoi ressemble la vie quotidienne des trente-cinq millions d'Afghans et en particulier des femmes ?



