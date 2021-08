Afghanistan : l'ambassadeur de France va être rapatrié à Paris

Pas question toutefois de renoncer à l'ambassade de France en Afghanistan : ses équipes opéreront depuis Paris, a précisé Emmanuel Macron. "Compte tenu des raisons de sécurité, l’ambassadeur français ne restera pas, pour le moment, en Afghanistan. Il demeurera ambassadeur, c’est-à-dire que nous continuerons à avoir un ambassadeur, une équipe, une ambassade parce que nous ne reconnaissons pas un régime mais nous reconnaissons un pays et nous continuons à travailler avec un pays. Par contre pour des raisons sécuritaires il opérera depuis Paris durant le temps que nous jugerons nécessaire pour assurer pleinement la sécurité de celui-ci et compte tenu aussi des garanties que nous obtiendrons des talibans."

David Martinon, 50 ans, occupe ce poste depuis novembre 2018, l'un des plus dangereux de la République. Depuis son arrivée à Kaboul, l'ancien protégé de Nicolas Sarkozy vit sans sa femme et ses enfants, il ne se déplace jamais sans gilet pare-balles et voiture blindée, et est protégé 24h/24 par des forces de l'ordre.