L'hôpital français de Kaboul continue de fonctionner malgré le retour des talibans

C’est en périphérie de la capitale d’Afghanistan que ce centre de soins a été installé il y a quinze ans par l’ONG française La chaîne de l’espoir. L’Institut médical pour la mère et l’enfant de Kaboul est unique dans le pays et permet d’assurer une expertise médicale alors que le système sanitaire afghan reste mal en point.

Malgré le retour des talibans, l’établissement continue de fonctionner. Les femmes du secteur médical ont ainsi eu l’autorisation de poursuivre leur activité à l’hôpital. Un soulagement pour Dr. Bachir, directeur de l’établissement. "Sans les infirmières, sans les femmes médecins, sans les autres personnels féminins... comment fonctionnerait l’hôpital sans elles ?", s'interroge le responsable.

Mais cette autorisation ne suffit pas à rassurer Shiva. "Sur la route, quand je viens travailler le matin, j’ai tellement peur que les talibans m’arrêtent et me fassent du mal. Parce que je ne suis pas mariée et que je n’ai plus mon père", souligne-t-elle, angoissée. 64 médecins ont également quitté le pays pour fuir l’instauration du régime. Leur absence se fait cruellement ressentir aujourd'hui, alors que près de 210 enfants sont dans l'attente d'une opération.