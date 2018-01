Afghanistan : l'hôtel Intercontinental de Kaboul attaqué, plusieurs morts

Depuis 2011, l'hôtel Intercontinental était sous très haute surveillance après une attaque terroriste qui avait fait 21 morts. Ce samedi 20 janvier, trois ou quatre hommes ont pu s'introduire dans cet hôtel, prisé des touristes occidentaux, et ont ouvert le feu sur des clients de l'établissement, faisant plusieurs morts et 7 blessés, selon les autorités. L'attaque est toujours en cours, plus de 3 heure après que les premiers tirs ont été entendus, aux alentours de 17h30 (heure française).





Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été communiqué, mais au moins 2 des assaillants ont été tués par les forces spéciales, affirme le ministère de l'Intérieur. "Nous progressons lentement pour éviter les victimes civiles" parmi les clients et le personnel, a indiqué à l'AFP le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi.