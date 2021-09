Afghanistan : l'ONU accuse les talibans d'avoir commis des assassinats malgré leurs promesses

Soucieux de ne pas reproduire les exactions qui avaient accompagné leur premier règne, entre 1996 et 2001, les talibans avaient promis une amnistie générale pour tous les fonctionnaires de l'État avant même de prendre Kaboul. Une fois la capitale afghane, et les clefs du pouvoir de facto, tombée, leur porte-parole avait Zabihullah Mujahid avait déclaré "la guerre est terminée, nous ne chercherons pas à nous venger (...) Tous ceux qui sont dans le camp opposé sont pardonnés de A à Z" lors de sa première prise de parole publique.

Malgré ces déclarations et les gages envoyés à la communauté internationale ces dernières semaines, les insurgés seraient coupables d'assassinats depuis leur retour à la tête de l'Afghanistan comme l'a affirmé l'émissaire des Nations unies en Afghanistan, Deborah Lyons, réuni jeudi 9 septembre. "Nous sommes inquiets du fait que malgré les nombreuses déclarations garantissant des amnisties générales aux membres des forces de sécurité et de défense nationale afghanes et à ceux qui ont travaillé comme fonctionnaires, il y a des allégations crédibles sur des meurtres de représailles de membres des forces de sécurité et de détention de responsables ayant travaillé pour de précédents gouvernements", a-t-elle décrit devant le Conseil de sécurité de l'organisation.