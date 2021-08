Afghanistan : la France a mis fin à ses évacuations, "les derniers militaires français ont quitté Kaboul"

Ce pont aérien a dû être interrompu "les conditions de sécurité n’étant plus remplies sur l'aéroport" de Kaboul en raison du "désengagement rapide des forces américaines" qui auront quitté l'Afghanistan le 31 août, ont précisé Florence Parly et Jean-Yves Le Drian dans un communiqué commun.

À quelques jours du retrait des Américains de l'aéroport de Kaboul, et au lendemain d'une attaque meurtrière qui a fait 85 morts, la France a mis fin à son pont aérien pour évacuer de la capitale du pays vers Paris des Afghans menacés par les talibans, ont annoncé la ministre des Armées et le chef de la diplomatie française

Près de 3000 personnes, dont une centaine de ressortissants français et plus de 2600 Afghans menacés pour avoir travaillé pour la France ou pour leur engagement en faveur des droits humains, ont été évacués, a précisé l'état-major. Au total, l'armée française a assuré 26 rotations entre Kaboul et la base aérienne 104 d'Abou Dhabi, pivot du dispositif, et 16 vols entre Abou Dhabi et Paris.

La France, qui appelle à la mise en place d'opérations humanitaires pour permettre aux milliers d'Afghans qui n'ont pas réussi à être évacués de partir par d'autres moyens, a annoncé qu'elle allait poursuivre des discussions en ce sens avec les talibans.

Une délégation française a rencontré jeudi à Doha des représentants des talibans pour la première fois depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août. Ces discussions ont porté sur la situation à l'aéroport de Kaboul et les opérations d'évacuations, selon les deux parties.