Afghanistan : le groupe État islamique revendique deux attaques à la bombe contre les talibans

Dans deux communiqués via son organe de propagande Amaq, il a affirmé être l'auteur de "trois attentats à la bombe distincts" ayant visé trois "véhicules des talibans" samedi à Jalalabad, puis d'une autre "attaque à la bombe" dimanche 19 septembre contre "un véhicule des talibans" dans cette grande ville de l'est de l'Afghanistan.

Une attaque similaire avait eu lieu moins de 24 heures plus tôt. La triple explosion, qui a visé des véhicules des forces de sécurité des talibans a fait au moins deux morts et 19 blessées. Une photo prise sur place et obtenue par l'AFP montrait un pickup vert de la police, surmonté du drapeau blanc des talibans, à l'arrêt, le capot tordu et presque à la verticale, au milieu de débris divers.

Jalalabad est la capitale du Nangarhar, principal foyer des rebelles du groupe État islamique en Afghanistan (EI-K), rivaux des talibans et qui avaient revendiqué l'attentat sanglant qui avait tué plus de 100 personnes à l'aéroport de Kaboul, fin août.