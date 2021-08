Le Panchir, ce territoire non occupé par les talibans où s’organise la résistance

Rappelant au souvenir de son père, Ahmad Massoud explique dans une tribune parue dans le Washington Post que "cette lutte commune est plus que jamais essentielle en ces heures sombres et tendues pour ma patrie". Dans les colonnes du journal, le jeune homme demande aux États-Unis d'approvisionner sa milice en armes et en munitions. En 2001, l’Alliance du Nord formée au Panchir avait alors fourni une base aux espions américains et aux forces spéciales pour préparer l’invasion qui avait mis fin au régime des talibans.

À ses côtés, on retrouve l’ancien vice-président afghan Amrullah Saleh, qui s’est proclamé "président par intérim légitime" du pays après la fuite d’Ashraf Ghani dimanche vers l'étranger. L’ancien numéro deux du gouvernement a promis de ne pas se soumettre aux talibans avant de rejoindre la vallée du Panchir. Au lendemain de la prise de Kaboul, des images des deux hommes ensemble dans le Panchir circulaient d’ailleurs sur les réseaux sociaux, le signal d'un début d'opposition aux insurgés. Mais à cette heure, il parait difficile d’estimer l’ampleur de cette résistance. Comme le rapporte The Independent, le chemin vers la frontière avec le Tadjikistan se trouve actuellement bloqué par les territoires occupés par les talibans.