Afghanistan : le pont aérien français s'arrêtera jeudi si les États-Unis se retirent le 31 août

Le Premier ministre a également indiqué ce mardi depuis un hôtel de la banlieue parisienne où des ressortissants afghans sont rapatriés que "si la date du 31 août venait à être confirmée, pour la France, ce serait une date même un peu antérieure" pour mettre fin aux évacuations. "On a la volonté de traiter le plus de cas possibles", a-t-il ajouté. "La priorité est d’évacuer les gens sur la base des critères qu’on a définis. Notre deuxième devoir est de bien accueillir et intégrer les familles qui sont sur notre sol et souhaitent y demeurer."