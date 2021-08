Afghanistan : les artistes seront-ils les premières cibles des talibans ?

On n'a même plus le droit d'écouter de la musique, même à la maison, c'est fini.

On n'a même plus le droit d'écouter de la musique, même à la maison, c'est fini. - Mohamed

Les talibans, hostiles aux pratiques culturelles et aux formes artistiques, ont annoncé que tous les artistes devaient changer de métier. Mais Azita a décidé de résister. "Je vais continuer à peindre", clame-t-elle, tout en avouant qu'elle "n'aurait jamais imaginé que les artistes soient les premiers visés par les talibans". Elle espère toutefois être évacuée par la France dans les prochains jours. Ses amis artistes étant déjà à Paris.

L'art, comme la musique sont désormais interdits à Kaboul. Mohamed et Fatima ont dû fermer leur galerie et cacher toutes les œuvres. "C'est tellement dur de fermer notre galerie, quinze ans de ma vie pour rien et plus de travail", déplore Mohamed. "C'était un lieu de rencontres pour tous les artistes. On est abandonné, je n'ai plus d'espoir", s'apitoie de son côté Fatima, des sanglots dans la voix.