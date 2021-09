"Les choses ne vont pas bien" : Joe Biden s'inquiétait de l'avancée des talibans dès le 23 juillet

Joe Biden invitait Ashraf Ghani à "exécuter une stratégie axée sur les parties clés des centres de population", afin d'obtenir davantage d'aide et "une perception qui va changer" du côté de certains pays alliés. En réponse, l'ex-président afghan mettait alors en avant "la résistance urbaine extraordinaire". "Il y a des villes qui ont fait un siège de 55 jours et qui ne se sont pas rendues", se montrait-il optimiste face à l'avancée des talibans dans son pays.

Durant cet échange téléphonique, Ashraf Ghani tenait également à avoir l'engagement du président américain du maintien des forces militaires américaines en soutien en Afghanistan. "Nous allons continuer à nous battre avec acharnement, diplomatiquement, politiquement, économiquement, pour nous assurer que votre gouvernement non seulement survit, mais qu'il soit soutenu et grandisse parce qu'il est clairement dans l'intérêt du peuple afghan que vous réussissiez et vous dirigez", indiquait Joe Biden à son homologue "brillant et honorable", selon ses termes.