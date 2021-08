Afghanistan : les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à quitter le territoire immédiatement

Car depuis trois mois, les Talibans ont repris des forces. Profitant du retrait des forces internationales – quoi doit être complètement achevé d'ici au 31 août – et d'une armée afghane dont le moral est au plus bas, ils s'emparent de zones de plus en plus larges. Après avoir conquis de vastes territoires ruraux dans la campagne afghane, c'est désormais aux grandes villes qu'ils s'attaquent.

La capitale provinciale de Jawzan, Sheberghan, est tombée entre leurs mains ce samedi, selon Qader Malia, vice-gouverneur de cette province. Selon son témoignage auprès de l'AFP, "les forces (afghanes) et les responsables ont fui vers l'aéroport". Une prise qui signe un nouveau revers pour le gouvernement qui a récemment fait appel aux anciens chefs de guerre et à diverses milices pour tenter d'endiguer l'avancée des insurgés.