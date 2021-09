Afghanistan : les talibans adoptent temporairement une Constitution datant de la monarchie

Après leur prise de pouvoir en Afghanistan, au mois d'août, et la nomination d'un nouveau gouvernement entièrement masculin, les talibans ont dévoilé la Constitution qui s'appliquera au pays, et qui s'appuie largement sur la charia. "L'Émirat islamique adoptera la Constitution de l'époque de l'ancien roi Mohammed Zaher Shah", a annoncé mardi 28 septembre le ministre taliban de la Justice, Mawlavi Abdul Hakim Sharaee, dans un communiqué. Le ministre a par ailleurs précisé que cette Constitution ne s'appliquerait que "temporairement" et que tous les éléments considérés comme non conformes à la charia en seraient exclus.