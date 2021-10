Afghanistan : les talibans annoncent avoir neutralisé une cellule du groupe État Islamique

Quelques heures après un attentat à la bombe contre une mosquée à Kaboul qui aurait fait au moins cinq victimes, les talibans ont annoncé, lundi 4 octobre, avoir neutralisé une cellule du groupe État islamique. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a annoncé qu'une cache avait été détruite et ses occupants tués.

Des témoins et journalistes de l'AFP ont entendu des explosions et des échanges de coups de feu dans le nord de la ville au moment de l'opération. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont aussi montré une grosse explosion suivie d'un incendie.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 11 blessées, des civils et des talibans, a indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental ayant requis l'anonymat. Trois personnes ont été arrêtées en lien avec cette attaque, selon cette même source. Lundi, Zabihullah Mujahid a déclaré qu'une enquête était toujours en cours, mais que "les premières informations suggèrent que des groupes liés à Daech pourraient avoir mené l'attaque".

Le groupe de l'EI-K, pour État islamique Province du Khorasan, a revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan. Il est notamment responsable de l'attentat meurtrier à l'aéroport de Kaboul en août dernier et de plusieurs explosions visant des talibans dans la ville de Jalalabad, dans l'est du pays.

Même s'il s'agit de deux groupes sunnites radicaux, le groupe EI et les talibans sont en concurrence et sont animés par une haine tenace et réciproque.