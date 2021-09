Afghanistan : la crainte d'un recrutement massif d'enfants par des groupes armés

"Ceux qui sont les moins responsables de cette crise en paient le prix fort." Près de deux semaines après la reprise de l'Afghanistan par les talibans, l'Unicef s'inquiète du sort réservé aux enfants. Hervé Ludovic, le représentant de l'ONG dans le pays, a estimé jeudi que près de 10 millions d'entre eux ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Notamment car certains sont enrôlés par des groupes armés.

Selon l'Unicef, plus de 550 enfants ont été tués et plus de 1400 blessés depuis le début de l'année en Afghanistan. "Il s'agit d'une crise de la protection de l'enfance dans un pays qui est déjà l'un des pires endroits au monde pour être un enfant", estime l'ONG. Et cette dernière d'avancer des chiffres pour appuyer son propos : au total, 3,7 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont 2,2 millions de filles. En outre, plus de 3000 violations graves ont été signalées contre 2863 enfants.