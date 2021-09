Afghanistan : les talibans confirment qu'ils laisseront les femmes étudier, mais à part

"Désormais la responsabilité de la reconstruction du pays repose sur les universités. Et nous avons de l'espoir, car le nombre d'universités à largement augmenté" par rapport à l'époque du premier régime taliban (1996-2001), a-t-il souligné. "Cela nous rend optimistes pour l'avenir, pour bâtir un Afghanistan prospère et autonome (...) Nous devons faire bon usage de ces universités", assène-t-il.

En revanche, les femmes ne seront plus dans les mêmes classes que les hommes. La mixité des cours, jusqu'ici permise, va donc être supprimée. "Cela ne nous pose aucun problème. Les gens sont musulmans, et ils l'accepteront. Nous avons décidé de séparer (les hommes et les femmes, NLDR) car la mixité est contraire aux principes de l'islam et à nos traditions", a expliqué le nouveau ministre. Ce dernier soutient, par ailleurs, que les classes mixtes ont été imposées par le gouvernement pro-occidental de ces dernières années dans un contexte où de nombreuses universités auraient réclamé un enseignement séparé.

À noter qu'en classe les femmes devront aussi porter le voile intégral, et plus particulièrement une abaya noire (large voile couvrant le corps) assortie d'un niqab (vêtement couvrant le visage, mais laissant apparaître les yeux).