Afghanistan : les talibans créent un ministère de la Prévention du vice, les filles privées de rentrée scolaire

Les talibans semblent avoir fermé ce vendredi le ministère des Affaires féminines pour le remplacer par celui de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, craint pour son fondamentalisme durant leur premier règne, il y a vingt ans. Des ouvriers ont été vus en train d'installer un panneau à l'effigie du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice dans l'ancien bâtiment des Affaires féminines de la capitale.

Plusieurs messages étaient apparus sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures, montrant des salariées du ministère manifestant devant le bâtiment, parce qu'elles affirmaient avoir perdu leur emploi. "Personne n'entend nos femmes", s'est insurgée une internaute sur Twitter, tandis qu'un autre s'interrogeait : "Que pouvons-nous attendre d'autre de ces animaux ?". Aucun responsable taliban n'a répondu ce vendredi aux demandes de commentaires de l'AFP sur cette affaire.

Bien qu'ils aient insisté sur le fait qu'ils gouverneraient de manière plus modérée que lorsqu'ils ont gouverné l'Afghanistan de 1996 à 2001, les talibans n'ont pas autorisé la plupart des femmes à reprendre le travail. Aucune femme ne faisait partie des ministres du nouveau gouvernement taliban annoncé il y a deux semaines. Le ministère de l'Éducation a d'ailleurs annoncé dans un communiqué la réouverture des collèges et lycées pour garçons, et le retour au travail des professeurs hommes. "Tous les professeurs hommes et les élèves doivent retrouver leurs établissements", a-t-il fait savoir, sans aucune mention des enseignantes ou des collégiennes et lycéennes.