Afghanistan : les talibans intensifient la traque de ceux qui ont travaillé avec les troupes de l’Otan

Ils passent déjà au crible des "listes prioritaires" d’individus qu’ils souhaitent arrêter, et ont commencé des "visites ciblées porte-à-porte". Les talibans ont intensifié ces derniers jours leur recherche des personnes ayant travaillé avec les forces américaines et de l'Otan, affirme un document confidentiel des Nations unies consulté par l’AFP, malgré la promesse des insurgés de ne pas se lancer dans la traque de leurs opposants.

Le rapport, daté de mercredi 18 août et rédigé par le Centre norvégien d'analyses globales, une organisation fournissant des rapports de renseignement aux agences onusiennes, affirme que les cibles les plus à risque sont les personnes qui possédaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement.

"Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre, et poursuivent et punissent les familles selon la charia", a déclaré à l'AFP le directeur du groupe Christian Nellemann. "Nous nous attendons à ce que les individus ayant travaillé pour les forces américaines et de l'Otan et leurs alliés, ainsi que les membres de leurs familles, soient menacés de torture et d'exécutions", a-t-il ajouté. Ce qui "mettra davantage en péril les services de renseignement occidentaux", avance le directeur.