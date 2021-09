Afghanistan : les talibans sur le point d'annoncer la formation de leur nouveau gouvernement ce vendredi

Leur application stricte de la charia, la loi islamique, s'était notamment traduite par la disparition progressive des femmes de l'espace public et par la persécution des opposants. Pour revendiquer leur droit à travailler et réclamer la participation de femmes au nouvel exécutif, une cinquantaine de femmes sont descendues jeudi dans les rues d'Hérat , capitale cosmopolite de l'Ouest afghan.

Cela montre qu'ils vont devoir s'adapter à une société afghane devenue plus libérale et plus ouverte sur le monde extérieur ces 20 dernières années. Les talibans se sont efforcés depuis plusieurs semaines de présenter un visage plus modéré et plus ouvert, assurant que le droit des femmes serait respecté. Mais pour l'heure ces déclarations peinent à convaincre.

Ces dernières semaines, les talibans ont noué des contacts notamment avec des personnalités afghanes qui leur sont opposées, comme l'ex-président Hamid Karzaï, ou l'ancien vice-président Abdullah Abdullah. Mais rien n'a transpercé sur leurs intentions réelles à leur égard.