Afghanistan : Londres et Washington envoient des troupes pour évacuer leurs ressortissants

La situation politique et militaire est chaotique dans le pays, après la prise de pouvoir ce jeudi des talibans à Hérat, troisième plus grande ville afghane, située à 150 km de la frontière iranienne. Ce qui signifie que le gouvernement a désormais perdu le contrôle de la plupart des territoires du nord, du sud et de l’ouest de l’Afghanistan.

L’Union européenne a quant à elle menacé les talibans d’un "isolement" et d’un "manque de soutien international" s’ils venaient à prendre le "pouvoir par la force". Dans un communiqué, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé les talibans à "reprendre des discussions" avec les autorités et réclamé "un cessez-le-feu complet et permanent". Par précaution, la France et le Danemark ont annoncé ce jeudi avoir suspendu en juillet les expulsions de migrants afghans déboutés de leur demande d’asile vers leur pays d’origine. Avec 8886 demandes formulées, l’Afghanistan était en 2020 le premier pays d’origine des demandeurs d’asile en France.