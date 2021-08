"On ne fait plus confiance aux talibans" : les Afghans veulent partir coûte que coûte

Dans les rues de Kaboul, on sent une peur latente. Par peur de représailles, les habitants osent de moins en moins s’exprimer sur les attaques terroristes et l’insécurité qui règne dans la capitale. Les habitants qui s’expriment encore librement se cachent. Fawad est engagé dans la défense des droits de l’homme. Il craint les actes de vengeance. "On ne fait pas du tout confiance aux talibans. Ils disent qu’il n’y aura pas de revanche mais leurs combattants tuent beaucoup de civils dans de nombreuses provinces en ce moment. On a des témoins et l’autre jour, ils ont même tué un musicien", témoigne-t-il.