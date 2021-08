Afghanistan : Sar-e-Pul aux mains des talibans, la quatrième capitale provinciale en trois jours ASGHAR ACHAKZAI / AFP

COMBATS - La ville afghane de Sar-e-Pul est tombée dimanche 8 août aux mains des talibans, quelques heures après celle de Kunduz. En trois jours et à l'issue de violents combats, les talibans se sont emparés de quatre capitales de province.

En Afghanistan, au terme de trois jours et de violents combats, les talibans sont parvenus à prendre le contrôle de quatre capitales provinciales. Après les villes de Zaranj, au Sud, et de Sheberghan, au Nord, ils se sont emparés ce dimanche 8 août de Kunduz et de Sar-e-Pul, toujours au nord du pays. "Les talibans ont encerclé un bataillon de l'armée en périphérie de la ville. Toutes les autres parties de la ville sous le contrôle des talibans", a annoncé Mohammad Hussein Mujahidzada, un membre du Conseil de la province de Sar-e-Pul, quelques heures après la prise de contrôle de Kunduz.

Retrait des troupes étrangères en mai

De "violents combats" qui se sont soldés dans les deux villes par la victoire des talibans, comme a pu le décrire à l'AFP Amruddin Wali, membre du conseil provincial de Kunduz : "Des forces de sécurité se sont repliées du côté de l'aéroport". La veille, les forces afghanes et les responsables politiques de Sheberghan ont fui en direction de l'aéroport, selon Qader Malia, vice-gouverneur de la province de Jawzjan, dont la ville est la capitale. Kunduz, déjà tombée deux fois ces dernières années aux mains des insurgés, en 2015 et 2016, est un carrefour stratégique du nord du pays, entre Kaboul et le Tadjikistan.

Depuis le retrait des troupes étrangères en mai dernier, après 20 ans passés dans le pays dans le cadre d'une coalition menée par les États-Unis sous l'égide de l'Otan, l'Afghanistan est en proie à des affrontements entre les talibans, qui gagnent du terrain, et l'armée, qui se trouve démunie. Avant ces capitales, étant les principaux axes stratégiques si l'on exclue la capitale Kaboul, les talibans s'étaient déjà emparés d'importants territoires ruraux.

Au vu de la situation politique instable, Londres et Washington ont demandé tour à tour à leurs ressortissants de quitter le pays. "Il est conseillé à tous les ressortissants britanniques en Afghanistan de partir dès maintenant via des moyens (de transport) commerciaux", a indiqué vendredi le ministère britannique des Affaires étrangères sur son site internet, tandis que l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul a exhorté samedi aux expatriés américains de faire de même "compte tenu des conditions de sécurité et des effectifs réduits" en Afghanistan. Le 15 juillet déjà, Paris préconisait à ses ressortissants de quitter le pays, disant s'inquiéter de "l'évolution de la situation sécuritaire" et des "perspectives à court terme" dans le pays. Un vol spécial était parti de Kaboul deux jours plus tard.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.