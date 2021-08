Afghanistan : "Triste et en colère", une rapatriée française témoigne sur LCI

La photographe française, installée depuis 10 ans en Afghanistan, a dû tout quitter en hâte, alors que le président afghan venait de quitter le pays, et que les talibans paradaient en maîtres de Kaboul. Oriane Zerah a raconté sur LCI le déroulement de ce voyage forcé qui la laisse, à l'arrivée à Roissy, "triste et en colère".

Ses photos témoignent de son attachement au pays, et surtout aux Afghans. Son œil capte des sourires de femmes, lors d'instants complices où le voile tombe, le regard des hommes quand il s'attendrit pour des fleurs . Depuis dix ans, Oriane Zerah promenait son regard sur l'Afghanistan et le Pakistan voisin, réalisant des photographies sublimes que vous avez peut-être déjà vues au détour d'un grand reportage dans tel ou tel magazine.

Arrivée à Paris, elle est sonnée : "Je ne sais pas si je vais bien ou non, c’est un mélange d’émotions très intense, je suis un peu dans un état second", raconte-t-elle au micro de LCI, alors qu'elle attend encore à l'aéroport de Roissy, où elle subit un test antigénique. Elle se souvient avoir quitté la base française vers 1h du matin, pour gagner les pistes de l'aéroport de Kaboul. De là, avec quarante autres personnes, elle a été transférée à Abou Dhabi. À ses côtés, des Français installés de longue date en Afghanistan, des Franco-afghans, un Belge. La situation est confuse, mais "vu les circonstances, ça s'est passé en douceur".

A Abou Dhabi, les exfiltrés doivent patienter quelques heures dans un hangar de l'aéroport. On les nourrit, on s'occupe d'eux. Enfin, c’est le départ pour Paris, à bord d'un Airbus A310, où des pompiers et des médecins français les prennent en charge, s'occupent de chacun. C'est le premier vol retour opéré dans le cadre du pont aérien mis en place par la France, qui va se poursuivre dans les prochaines heures et les prochains jours. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, expliquait ce lundi soir qu'"il y a encore en Afghanistan quelques dizaines de Français, qui sont pour nous une urgence absolue." Aux côtés des Français devraient arriver aussi les interprètes afghans et leurs familles, ainsi que la France s'y est engagée. Pour avoir travaillé avec les puissances occidentales, la prise du pouvoir par les talibans les place en danger de mort.