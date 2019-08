Afghanistan : un attentant revendiqué par les talibans fait 14 morts et près de 150 blessés à Kaboul

Ces attaques ciblées interviennent dans un contexte d'extrême tension dans le pays. Depuis plus d'un an, les talibans mènent des négociations avec les Etats-Unis et une nouvelle phase de pourparlers se déroule actuellement à Doha. Les deux parties se sont félicitées des "excellents progrès" réalisés au cours des derniers mois et espèrent signer un accord de paix bilatéral.

Si un tel accord venait à se conclure, il ouvrirait la voie à des discussions directes entre talibans et une équipe de négociation formée par le gouvernement afghan. Jusqu'à présent, les talibans ont refusé de parler avec le gouvernement afghan, qu'ils qualifient de "marionnette" de Washington.