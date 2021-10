Afghanistan : une mosquée frappée par un attentat, au moins 55 morts

Un attentat suicide ayant visé ce vendredi 8 octobre une mosquée de Kunduz, au nord-est de l’Afghanistan, a fait au moins 55 morts et plus d'une centaine de blessés, selon un bilan provisoire. Selon un responsable régional taliban, cette attaque à la ceinture explosive est le fait d’un kamikaze et s’est produite dans cette mosquée chiite, lors de la grande prière du vendredi. Plus de 300 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'explosion, d'après le média TOLO News.