Afghanistan : un double attentat suicide fait plus de 20 morts à Kaboul, un photographe de l'AFP tué

ATTENTAT - Un double attentat suicide a fait au moins 21 morts et 27 blessés ce lundi à Kaboul, non loin du siège des services de renseignements afghans. Trois journalistes et un photographe de l'AFP ont trouvé la mort lors de cette double attaque, revendiquée par Daech.