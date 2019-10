Afghanistan : un rapport de Human Rights Watch accuse des milices soutenues par la CIA de commettre des atrocités

L'ONG Human Rights Watch parle d'"escadrons de la mort", de tueries "en toute impunité" et de "disparitions forcées". Dans un rapport de 53 pages, intitulé "Ils en ont tué beaucoup comme cela : Raids nocturnes et abus commis par les forces afghanes soutenues par la CIA" et publié ce mercredi 30 octobre, l'ONG dénonce l'existence de milices afghanes, soutenues par la CIA qui auraient commis des atrocités à l'encontre des civils et des "rebelles".

Reste que les exactions sont racontées de façon très précise, dans ce rapport qui décrit les façons de procéder de ces milices lors des raids qui "se déroulent généralement dans des zones rurales qui sont soit sous le contrôle des talibans, soit contestées". Les milices opèrent dans des zones résidentielles, fouillent les maisons, et mènent des interrogatoires auprès des habitants. "Parfois, des hommes ont été arrêtés et détenus sans que leurs familles sachent où ils se trouvaient. D’autres ont été exécutés sommairement", affime l'ONG.

Ces milices ont été, selon HRW, recrutées, entraînées, équipées et gérées par la CIA. En effet, les autorités afghanes et les forces américaines ont augmenté le recours à des groupes paramilitaires pour combattre les talibans, qui infligent des lourdes pertes aux forces de sécurité afghanes. Les paramilitaires dépendent ainsi des services de renseignement afghans (NDS) et ne sont donc pas soumis aux chaînes de commandement normales.

Entre janvier et septembre 2019, les forces spéciales afghanes ont mené 2.531 opérations terrestres, soit plus que les 2.365 réalisées dans l'ensemble de l'année 2018, d'après l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), un organisme public américain. Quant à l'ONU, elle a enregistré son trimestre (juillet-septembre) le plus meurtrier pour les civils depuis dix ans, en Afghanistan. Sur les neuf premiers mois de l'année, plus de 2.500 d'entre eux ont trouvé la mort.