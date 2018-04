Afghanistan : une série d'attentats fait au moins 37morts, dont dix journalistes

Un double attentat suicide a fait plus d'une trentaine de morts ce lundi à Kaboul, près du siège des services de renseignements afghans (NDS). Le deuxième attentat aurait directement visé la presse, mobilisée sur le premier attentat suicide. Selon un policier de haut rang, Hashmat Stanakzai, le bilan est de 37 morts et 49 blessés. Sur les lieux de la première explosion, Shah Marai, chef photographe du bureau de l'AFP à Kaboul et travaillant pour l'agence de presse depuis 1996, a été tué par la deuxième déflagration survenue une trentaine de minutes plus tard.





Selon la Commission de sécurité des journalistes afghans, dix journalistes au total ont trouvé la mort. Neuf travaillaient pour une radio ou des télévisions afghanes, dont un pour la chaîne Tolo News déjà très éprouvée par un attentat revendiqué par les talibans en 2016, qui avait fait sept morts parmi ses employés. Un journaliste de la BBC, lui, a été tué par balles dans le sud-est de l'Afghanistan.