Afrique du Sud : 950 mineurs bloqués sous terre par une panne d'électricté

"La nuit dernière, il y a eu une tempête dans la province du Free State qui a provoqué une coupure de courant dans la mine, donc nous n'avons pas pu remonter ce matin à la surface les travailleurs de la nuit" a déclaré James Wellsted, porte-parole de la société Sibanye-Stillwater. A cause de l'arrêt des ascenseurs, 950 mineurs sont donc actuellement bloqués sous terre dans une mine d'or d'Afrique du Sud.





"Il y a encore 950 mineurs qui doivent être remontés à la surface" de la mine de Beatrix près de la ville de Welkom, a-t-il expliqué, ajoutant que 64 étaient déjà de retour à l'air libre. Le Syndicat national des mineurs (NUM) a indiqué que 800 salariés étaient coincés au fond du puits numéro 3 et 300 autres dans le puits numéro 2.





Les mineurs encore sous terre sont bloqués à environ 1000 mètres de profondeur. "Nous avons fait descendre des équipes de secours, recensé tout le monde et nous essayons bien sûr de les remonter à la surface le plus vite possible" a expliqué le porte-parole de la Sibanye-Stillwater. "Tous les employés semblent bien aller. Nous leur fournissons de la nourriture et de l'eau" a-t-il ajouté auprès de l'AFP.