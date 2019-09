Afrique du Sud : décès en série des joueurs champions du monde de rugby en 1995

JT 20H - Légende du rugby sud-africain, Chester Williams est décédé ce 7 septembre 2019. Un décès troublant qui relance les rumeurs de dopage.

Juin 1995, l'Afrique du Sud soulève chez elle sa coupe du monde de rugby. Le pays voit pour la première fois, sous l'œil de Nelson Mandela, son peuple vibrer à l'unisson. Un succès entaché 24 ans plus tard par des morts tragiques des joueurs de l'époque. Chester Williams, le seul Noir de cette Équipe nationale de l'après-apartheid, est le quatrième joueur à mourir prématurément avant l'âge de 50 ans.



