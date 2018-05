Afrique du Sud : un imam tué et deux personnes poignardées dans une mosquée

Un imam a été tué et deux autres personnes grivèment blessées ce jeudi lors d'une attaque au couteau perpétrée dans une mosquée de Verulam, en Afrique du Sud. Le motif de cette attaque est pour le moment inconnu. Après la prière de la mi-journée, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Egyptiens, sont entrés dans cette mosquée située dans la banlieue de Durban, et s'en sont pris à l'imam, un fidèle et un concierge, selon les services d'urgence IPSS.





Ils ont "ligoté l'imam, l'ont jeté à terre et lui ont entaillé la gorge", a expliqué à l'AFP un porte-parole de IPSS, Paul Herbst. L'homme a rapidement succombé à ses blessures. Les deux autres victimes ont, elles aussi, été poignardées, l'une à l'abdomen et l'autre à l'aine. Elles se trouvaient jeudi soir dans un état grave. Avant de s'enfuir en voiture, les assaillants ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu. "Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont rapidement circonscrit l'incendie", selon Paul Herbst.