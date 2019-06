Répression sanglante au Soudan : que se passe-t-il ?

Le 3 juin, l'armée, la police et des milices dispersent dans le sang le sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum. Selon le comité central des médecins, proche de la contestation, plus de 100 personnes ont depuis été tuées et des centaines blessées. Faux, assure le gouvernement, avançant un bilan de 46 morts. En outre, l'armée a déclaré caducs les accords conclus avec les contestataires et a appelé à des élections dans "neuf mois maximum". Les protestataires dénoncent, eux, un "putsch".





A Khartoum et dans tout le pays, des paramilitaires liés à l'armée -les Forces de soutien rapide (RSF)- sont déployés, se livrant selon des témoins à des exactions, y compris dans les hôpitaux. Les RSF sont considérées par beaucoup comme un avatar des milices Janjawid, qui dans un passé récent ont commis des atrocités de masse au Darfour (ouest).