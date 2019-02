Agriculture : l'eldorado roumain

Plusieurs exploitants étrangers ont décidé d'investir en Roumanie. Et pour cause, les terres y sont très fertiles et font partie des moins chères d'Europe. En 30 ans, la présence des investisseurs agricoles a transformé l'agriculture roumaine en une agriculture intensive. L'ancien pays communiste est même devenu le premier pays européen producteur de maïs.



