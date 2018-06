Terrorisme : c'est quoi le massacre de Tikrit, auquel l'Irakien arrêté en France est soupçonné d'avoir participé ?

Avant d'obtenir le statut de réfugié politique en France, Ahmed H. aurait d'abord été membre d’Al-Qaida, avant de rejoindre les rangs de Daech, puis d’en devenir un de ses chefs locaux. Selon les autorités irakiennes, ce père de famille âgé de 33 ans, interpellé le 6 mars dernier en France, serait aussi l'un des bourreaux présumés du massacre de Tikrit (Irak).





Cette tuerie a été commise en juin 2014, aux premiers jours d'une l'offensive des djihadistes en Irak qui leur avait permis de prendre Tikrit et Mossoul, la deuxième ville du pays. Le groupe Etat islamique (EI) et ses alliés avaient enlevé des centaines de jeunes recrues militaires dans le camp Speicher, au nord de Bagdad. Les djihadistes avaient exécuté les recrues une à une, selon des images de propagande diffusées par l'EI qui avaient suscité l'effroi. Le massacre aurait fait près de 1.700 morts, selon les estimations, ce qui en fait l'un des actes les plus atroces commis par le groupe.





Certains corps avaient été jetés dans le fleuve Tigre, qui traverse Tikrit, tandis que la plupart des cadavres étaient enterrés dans des fosses communes. Près de 600 dépouilles ont été exhumées par le gouvernement et les forces alliées après la reprise de la ville en avril 2015.