Alaska : trahi par un mégot 41 ans après un meurtre

JT 20H - En janvier 1978, Shelley Connolly avait seize ans lorsqu'elle est retrouvée morte à quelques kilomètres d'Anchorage. Ce n'est que 41 ans plus tard que le mystère de sa mort est élucidé. Mais comment les enquêteurs ont-ils résolu ce "cold case" ?

En Alaska, les progrès de la science ont permis d'élucider un crime vieux de 41 ans. L'affaire avait profondément marqué la police locale. Le meurtre barbare de Shelley Connolly, une adolescente de seize ans. En 2018, de nouveaux enquêteurs ont relancé les recherches grâce notamment à la généalogie génétique et à un mégot de cigarette.



