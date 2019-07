Alcools exportés : nouveau record français !

Même si Donald Trump a voulu taxer davantage les bons produits français, les boissons alcoolisées sont toujours les plus demandées. Ce secteur pèse près de treize milliards d'euros à l'exportation grâce aux champagnes, aux cognacs et aux vins. C'est deux tiers du chiffre d'affaires d'une filiale qui compte 62 000 exploitations au pays et offre 150 000 emplois directs. Qui sont les trois premiers marchés d'exportation pour le pays ? Quels sont les impacts de la canicule sur la production de vins ?



