Alep : le plus vieux souk du monde reprend vie

C'est une page qui se tourne dans un pays en proie à la guerre depuis huit longues années. Suite à la chute de Daesh, le territoire syrien est aujourd'hui totalement morcelé entre les différentes factions. Et même quand les combats ont cessé depuis longtemps dans certaines régions, la vie a du mal à reprendre. C'est le cas notamment dans le ville d'Alep, où se trouve le plus vieux souk du monde.



