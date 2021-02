Alexeï Navalny envoyé en colonie pénitentiaire : "Personne n'en sort indemne"

Olivier Tallès : Après avoir été incarcéré un certain temps dans un centre de détention à Moscou, Alexeï Navalny prendra un de ces trains spéciaux de prisonniers, qui ressemblent à des bétaillères, où ils sont entassés dans des wagons-couchettes, à 6 par compartiment. Il y passera pas mal de temps, puisqu’ils sont souvent envoyés très loin. Il leur arrive même de faire de grands détours avant de rejoindre leur colonie pénitentiaire. Le propre de ces colonies, c’est justement d’être excentrées, c’est-à-dire loin des villes, dans des campagnes, près de la forêt, dans des steppes de Sibérie aussi. C’est ce qui pose un problème aux familles et aux avocats, qui doivent passer au moins un ou deux jours dans un train, pour rejoindre leurs proches ou leurs clients incarcérés.

Concernant les Pussy Riot, elles ont eu des traitements différents. Une des trois a rencontré pas mal de problèmes en prison parce qu’elle s’est opposée aux ordres et aux consignes, qui peuvent être très dures dans les prisons pour femmes. Souvent on y travaille énormément, plus que dans les prisons pour homme. C’est quasiment de l’esclavage, elles peuvent passer 10 à 15 heures par jour sur des machines à coudre - pour des salaires de misère voire pas de salaire du tout. Une des Pussy Riot s’est opposée à ce régime-là, et du coup est entrée en conflit avec l’administration pénitentiaire, qui l’a punie à plusieurs reprises, l’a envoyée à l’isolement.

Pas complètement. Ce qu’on observe, c’est justement que chaque cas est particulier. Ce qui relie tous les prisonniers politiques entre eux, c’est qu’une fois placés en prison, ils sont étroitement surveillés, par l’administration et par les autres codétenus. Rien ne peut se passer sans que l’administration soit informée, c’est elle qui décide quel traitement ils vont subir. Par exemple Khodorkovski n’a jamais été ennuyé quand il était en prison. Il devait y avoir des consignes pour que les autres prisonniers le laissent tranquille, et il n’a pas été maltraité.

Ce système avait tout son sens à l’ère terrible de la répression stalinienne. Il s’agissait de coloniser des espaces, de bâtir des villes, d’avoir une main d’œuvre bon marché pour construire et pour faire tourner les usines, pour travailler dans les mines. C’était une population réduite quasiment au rang d’esclave, et qui allait travailler dans les endroits les plus reculés, les plus exposés. Une partie des villes de Sibérie d’aujourd’hui ont été construites au temps du goulag. C’est le système du goulag qui a participé au défrichement des espaces russes. En revanche ce mot, parfois utilisé abusivement, n’est plus approprié aujourd’hui. Un goulag était un camp de concentration, ce n’est pas le cas de ces colonies.

Mais pour autant, il ne faut pas croire au mythe de détenus en totale autogestion à l’intérieur. C’est juste une délégation, et l’administration carcérale continue étroitement ce qui se passe. Dans une colonie noire, les mouchards continuent d’informer, et même les “délégués”, les chefs officieux des détenus, continuent de prendre leurs ordres auprès de l’administration carcérale.

Il y a ce que pendant longtemps on a appelé les colonies noires et les colonies rouges. Dans une colonie noire, l’administration pénitentiaire délègue une partie de la gestion quotidienne aux détenus eux-mêmes, voire aux mafias. Les colonies rouges sont celles où les règles carcérales s’appliquent entièrement, sans autogestion par les détenus. Mais désormais, à l’intérieur d’une même colonie, vous pouvez avoir des baraquements qui en gestion “rouge”, et d’autres en gestion “noire”. De plus en plus, ces deux systèmes cohabitent au sein des colonies.

On peut être soumis à un régime très différent selon la colonie où on est envoyé ?

Qu’est-ce qui attend concrètement Alexeï Navalny ? Le quotidien d’une colonie pénitentiaire, c’est quoi ?

Là encore, ça va dépendre de la colonie dans laquelle on l’envoie. Chaque colonie est un îlot d’un archipel, qui applique à sa façon les règles communes. Sera-t-il placé à l’isolement ou non ? Sera-t-il soumis à des règles très strictes ? Peut-être mais ce n’est pas sûr. Est-ce qu’il travaillera ? Pas certain non plus. Il n’y a pas tant de prisonniers qui travaillent, puisqu’il n’y a pas de travail pour tout le monde. Et souvent on ne le donne pas aux prisonniers politiques.

Mais j’ai tendance à croire qu’il aura un traitement très spécial, et ce qui est certain, c'est qu’il sera surveillé en permanence. Que ce soit par l’administration pénitentiaire ou par ses codétenus, sans doute par les deux, il sera surveillé de près. Donc il ne peut pas y avoir de surprise : si on apprend qu’il a été battu, ou qu’il s’est soi-disant suicidé, l’administration pénitentiaire aura été avertie de tous ses faits et gestes, ça ne sera pas une surprise pour elle.

Il va dès son arrivée être placé en quarantaine, une période où on surveille s’il est malade ou pas. À ce stade, on demande aux prisonniers s’ils veulent travailler ou non, et en fonction de leur réponse ils sont placés dans tel ou telle partie de la colonie. Ensuite, s’il subit le même régime que les autres, il sera placé dans un baraquement, avec 50 ou 100 autres détenus sur des lits superposés, où une place lui aura été réservée. C’est en tout cas le régime commun pour les prisonniers habituels.