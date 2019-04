Algérie : une foule très importante à Alger pour le 9e vendredi de manifestations

Alors que le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaiz, proche du président déchu et personnage-clé de son appareil, a démissionné quelques jours auparavant, les manifestants réclament le départ de M. Bensalah, du Premier ministre Noureddine Bedoui et de l'ensemble des personnalités liées au régime Bouteflika. Avec Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui, Tayeb Belaiz était l'un des "3B", membres du premier cercle autour de M. Bouteflika, dont la contestation exige désormais le départ.





Ils rejettent également la convocation d'une élection présidentielle le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, estimant que les structures et figures de l'ancien régime ne peuvent garantir un scrutin libre et équitable. Ils réclament un processus de transition géré par des structures ad hoc.