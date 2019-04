Des militantes pour les droits des femmes agressées à Alger

Sur son Facebook, la militante Amina Izarouken a raconté elle aussi l'agression : "Avec un groupe de femmes, nous sommes sorties aujourd’hui pour manifester contre le système et pour une Algérie meilleure, nous avons mis en avant des revendications de femmes et avons investi un petit espace à Audin. Des passants nous ont même aidées à accrocher nos banderoles. Cinq minutes plus tard, nous avons été agressées verbalement et physiquement. Nos banderoles ont été déchirées. Nous avons subi la haine et la rage de manifestants". Certains d'entre eux auraient justifié leur colère : "Ce n’est pas le moment”, "vous divisez le mouvement".