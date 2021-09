Algérie : l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort

Après un exil à Dubaï puis à Genève, il accède au pouvoir en Algérie en 1999, grâce à l'armée qui finit par l'imposer. Ses adversaires, qui se sont retirés durant l'élection, ne manquent pas d'y dénoncer des fraudes. Tout au long de ses quatre mandats, Bouteflika est accusé d'être une marionnette de l'armée mais est toujours vu comme celui ayant rétabli la paix dans le pays, plongé dans une guerre civile depuis 1992 entre le gouvernement et plusieurs groupes islamistes. En effet, deux lois d'amnistie votées en 1999 et 2005 vont convaincre de nombreux islamistes de déposer les armes.

Né le 2 mars 1937 à Oujda, au Maroc, Bouteflika rejoint dès ses 19 ans l'Armée de libération nationale (ALN) pour combattre le colonialisme français. C'est au moment de l'indépendance en 1962, à l'âge de 25 ans, qu'il occupe pour la première fois une fonction politique en devenant ministre des Sports et du Tourisme avant d'hériter un an plus tard du poste de la diplomatie, qu'il conserve jusqu'en 1979. Soutenant le coup d'État d'Houari Boumédiène en 1965, ministre de la Défense à l'époque, il devient alors son dauphin mais est écarté par l'armée au moment de la mort de ce dernier, en 1978.

Très affaibli physiquement après son AVC, Bouteflika renforce pourtant ses pouvoirs début 2016, en dissolvant le Département du renseignement et de la sécurité (les services secrets). Son quatrième mandat se déroulant sur fond de crise économique, la paix sociale est d'autant plus difficile à obtenir. Le mouvement du Hirak, considéré comme non violent et sans dirigeant, finira par le pousser vers la sortie et donner au pays le choix d'un autre chef d'État en la personne d'Abdelmadjid Tebboune.