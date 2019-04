Algérie : la présidence d'Abdelaziz Bouteflika en dix dates

Soutenu par l'armée et dans un contexte de guerre civile, Abdelaziz Bouteflika accède au pouvoir le 15 avril 1999 après une élection largement remportée, avec 73,79% des voix. Dans la foulée du scrutin, six de ses adversaires, qui s'étaient d'ores et déjà retiré de la course, assurant que les "jeux étaient faits", ont contestée la légitimité de son élection. Le 16 septembre de la même année, le nouveau président algérien obtient un oui massif au référendum sur l'amnistie des islamistes n'ayant pas commis de crimes de sang et de viols et se soumettant à l'autorité de l'Etat.