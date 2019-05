Algérie : le frère d'Abdelaziz Bouteflika arrêté et inculpé notamment pour "complot contre l'autorité de l'Etat"

En Algérie, le chef d'Etat-major de l'armée, aujourd'hui nouvel homme fort du pays, a procédé à l'arrestation de Saïd Bouteflika. Il a eu la réputation de tenir le pouvoir au palais présidentiel ces dernières années. Frère et puissant conseiller de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens chefs du renseignement ont été placés dimanche en détention provisoire et inculpés notamment pour "complot contre l'autorité de l'Etat", crime passible d'une lourde peine d'emprisonnement. Ils sont poursuivis pour "atteinte à l'autorité de l'armée" et "complot contre l'autorité de l'Etat", des crimes pour lesquels ils encourent 5 à 10 ans de prison, selon le code de justice militaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.