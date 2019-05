Algérie : le militant des droits humains, Kamel Eddine Fekhar est mort en détention

Libéré en juillet 2017, après avoir purgé deux ans de prison, notamment pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et "trouble à l'ordre public", Kamel Eddine Fekhar avait, de nouveau, été arrêté le 31 mars. Depuis, il était en détention préventive à Ghardaïa, à environ 480 km au sud d'Alger, pour "atteintes aux institutions". Me Salah Dabouz est lui-même inculpé depuis début avril de 14 chefs d'infraction - dont incitation à la haine ou la discrimination, atteinte à l'intégrité du territoire national, tentative de pression sur les juges - liées, selon lui, à ses critiques publiques des actions de la justice de Ghardaïa contre les militants mozabites.





La mort de Fekhar a suscité des appels à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son décès. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'Homme (LADDH) a réclamé "la vérité au sujet du décès" en détention de Kamel Eddine Fekhar qualifié de "prisonnier d'opinion" et exigé "que justice soit faite". Le Front des forces socialistes (FFS), plus ancien parti d'opposition en Algérie, a demandé que "toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès" qui "survient après plusieurs semaines de détention abusive et arbitraire dans des conditions insoutenables et inhumaines".