Algérie : le président Abdelaziz Bouteflika officiellement candidat à un 5e mandat

La santé du président algérien fait l'objet de multiples spéculations dans son pays. L'AVC dont il a été victime a affecté sa mobilité et son élocution. Ses apparitions - en fauteuil roulant- sont rares et il ne s'exprime plus en public.





M. Bouteflika a participé à deux événements publics, en avril et en mai 2018. Il est également apparu à la télévision nationale, le 5 juillet, jour de la fête nationale, à l'occasion d'un dépôt de gerbe à la mémoire des "martyrs" de la guerre d'indépendance.