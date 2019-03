Algérie : marée humaine et violences à Alger, le camp Bouteflika inflexible

Les autorités officielles ne confirmaient pas ce décès samedi. Selon le bilan de la police, 56 policiers et 7 manifestants ont été blessés et 45 personnes arrêtées à Alger. Les journalistes de l'AFP ont vu une dizaine de blessés, par des coups de matraque, des pierres que renvoyaient les policiers, des éclats de grenades lacrymogènes ou intoxiqués par les gaz. Les vitrines de quelques boutiques ont été brisées, une agence bancaire et une voiture incendiées, a constaté une journaliste de l'AFP.