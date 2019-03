Algérie : pour mettre fin aux grèves dans les universités, le gouvernement... avance les dates des vacances

En Algérie, 53% de la population est âgée de moins de 30 ans. Et une partie croissante de cette jeunesse est inscrite dans l’enseignement supérieur. Sur les vingt dernières années, le nombre d’étudiants a été multiplié par plus de quatre dans le pays, passant de 425.000 en 1999 à plus de 1,7 million aujourd’hui.