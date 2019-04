Algérie : quel rapport entretient le peuple avec son armée ?

LCI : Le rôle de l’armée semble de plus en plus important dans la transition politique. Quel est le rapport qu’entretient la population avec les militaires ?





Pierre Vermeren : L’armée n’est pas remise en cause, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, elle est plus qu’une institution dans le pays. C’est une énorme machine, qui fait partie intégrante de la population, même si une haute classe dirigeante en est issue. Avec 600.000 soldats, elle est la plus grosse armée d’Afrique en termes d’effectifs. A ces effectifs, il faut rajouter les quelque 500.000 fonctionnaires qui travaillent pour le ministère de l’Intérieur. Donc, sur les 3 millions de fonctionnaires que compte le pays, un tiers est rattaché à la question sécuritaire. D'autre part, elle dispose d’une vraie légitimité historique. Ce n’est pas une armée putschiste, comme celle des Colonels en Grèce - même si 1962 et 1992 restent dans les mémoires. C’est elle qui a conduit et reçu l'héritage de la guerre d’indépendance, qui a créé l’Etat algérien et qui l'a ensuite défendu puis sauvé pendant la guerre civile. C’est pourquoi le patron de l’armée [Ahmed Gaïd Salah, qui a appelé à l'empêchement d'Abdelaziz Bouteflika, ndlr] est très, très présent, et ses déclarations attendues. La population sait que rien ne pourra se faire sans l’armée.





En ce qui concerne son poids dans la transition, l’armée a toujours eu le pouvoir. Elle tient les rênes du pays par l’économie, puisqu’elle contrôle la sphère pétrolière - qu'elle protège - et de gros secteurs d'importation. Elle n’a donc pas vocation à prendre le pouvoir, sinon elle l’aurait déjà fait. On voit d’ailleurs mal pourquoi elle voudrait hériter de la responsabilité de cette contestation, sans parler du défi de la reconstruction de l'économie productive algérienne en période de vaches maigres pétrolières. Pour le moment, l'armée accompagne la contestation, tout en gardant le contrôle.