Algérie : qui est Abdelkader Bensalah, l’homme qui devrait assurer l'intérim après la démission d'Abdelaziz Bouteflika ?

En plus de cette contestation venue de la rue, il doit faire face à une toute autre polémique qui agite actuellement les médias algériens. "Abdelkader Bensalah ne peut pas prendre l’intérim du Président à cause de sa nationalité d’origine, a ainsi lancé Lakhdar Benkhalaf, député du Front de la justice et du développement (FJD), parti (islamiste) d’opposition. La condition pour qu’un responsable occupe le poste de président de la République, est qu’il possède la nationalité algérienne d’origine. Et lui (Abdelkader Bensalah) avait une autre nationalité jusqu’en 1964, année durant laquelle il avait obtenu la nationalité algérienne. Il avait la nationalité marocaine, ce qui pose un problème."





Il s’agit là de la résurgence d’une vieille rumeur le concernant, par exemple évoquée dans un article du Figaro datant de 2013. Le principal intéressé l’a, du reste, toujours niée avec vigueur. "Cherchez mes origines et mes racines et vous les trouverez dans les profondeurs du Djebel Fellaoucène, à Tlemcen, là où sont nés mes parents et mes ancêtres, là où je suis né aussi, là où ils ont grandi, vécu et décédé, assurait-il il y a six ans de cela (des propos repris mardi dernier par El Watan). Si vous voulez savoir qui je suis, allez au village de Mahrez, daïra de Fellaoucène, ouvrez les registres de l’état civil de la commune et interrogez ceux que vous voulez."