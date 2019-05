Algérie : Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-Président, a été interpellé

Il était l'un des hommes les plus puissants d'Algérie. Il est désormais en prison. Saïd Bouteflika, le frère et ex-conseiller du président démissionnaire a été arrêté samedi. A 61 ans, il était considéré comme le véritable homme fort du palais présidentiel depuis l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Abdelaziz en avril 2013. C'est à ce titre que les manifestants réclamaient son départ depuis plusieurs semaines et encore ce vendredi. Il a été arrêté samedi 4 mai, alors qu'il ne s'était plus montré en public depuis le 2 avril, date de la démission de son frère.